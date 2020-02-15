Россию лишили первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи

Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил и лишается золотой медали ОИ в Сочи в эстафете, говорится в сообщении Международного союза биатлонистов (IBU). Таким образом, сборная России потеряла первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года.

Дисквалификация 34-летнего Устюгова, который уже завершил карьеру, будет отсчитываться с 13 февраля 2020 года. Результаты спортсмена будут аннулированы с 27 августа 2013 года до конца сезона Кубка мира-2013/14, передает РИА «Новости» сообщение Международного союза биатлонистов.

Вторыми в эстафете в Сочи стали немцы, третьими – австрийцы, четвертыми – норвежцы.

После потери золотой медали на счету сборной России в медальном зачете Игр в Сочи станет 10 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград. Команда уступает первое место Норвегии, на счету которой 11 золотых, пять серебряных и 11 бронзовых наград (если норвежцы получат бронзу в мужской биатлонной эстафете).

В заявлении IBU говорится, что решения о дисквалификации биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова вынесены на основе анализа базы данных московской антидопинговой лаборатории. Пробы у спортсменов были взяты в 2013 году.

Как сообщил ТАСС глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, Устюгов и Слепцова оспорят решение Международного союза биатлонистов (IBU) в Спортивном арбитражном суде (CAS). На это у них есть 21 день.

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