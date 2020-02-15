Олимпийскую чемпионку Слепцову дисквалифицировали за допинг

Россиянка Светлана Слепцова, олимпийская чемпионка Ванкувера по биатлону, дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщили в пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU).

В IBU сообщили, что будут аннулированы ее результаты в период с 22 марта 2013 года до конца сезона Кубка мира-2013/14, передает РИА «Новости».

33-летняя Слепцова уже завершила карьеру.

Слепцова на Играх-2010 завоевала золото в эстафете в составе сборной России. Также на ее счету золото чемпионата мира-2009 и бронза мирового первенства 2008 года.

Летом прошлого года российские биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печенкиин получили по четыре года дисквалификации за допинг. Помимо Чернышова и Печенкина под подозрение тогда попали еще и Светлана Слепцова, и Евгений Устюгов.

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