Телефон взорвался в руках у ребенка в Волгограде

В Волгограде полиция начала проверку после того, как мобильный телефон взорвался в руках у школьника, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

В пятницу подростка госпитализировали с термическим ожогом кистей, передает «Интерфакс».

Выяснилось, что мальчик собирался утром в школу и положил телефон в карман брюк. Через некоторое время он почувствовал, что карман сильно нагревается. Ребенок решил достать телефон, в этот момент гаджет взорвался.

При этом аналогичный случай в Волгоградской области произошел в январе: в кармане куртки местного жителя взорвался телефон, в результате загорелись вещи.

Хозяин вовремя заметил и потушил огонь самостоятельно. Он не пострадал, так как куртка висела на вешалке.