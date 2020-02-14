Белоруссия отказалась платить компаниям России премию к цене на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не будет платить премии российским нефтяным компаниям.

Лукашенко сообщил, что Белоруссия не будет платить премии российским нефтяным компаниям, так как они поставляют продукт по мировой цене. «Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем. И это выгодно для компаний», – заявил президент, передает БелТА.

Он также сообщил, что если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах, то Белоруссия начнет отбор из транзитной трубы. «Через страну на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн тонн нефти. И они не имеют никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть. <...> Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать», – добавил белорусский лидер.

Кроме того, по словам президента, Белоруссия рассматривает возможность поставок нефти с польскими партнерами. «Мы сейчас из Гданьска, купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки, поставим по трубе», – сказал Лукашенко, отметив, что еще один вариант – это поставки нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода «Дружба».

При этом он не исключил, что для поставок могут быть задействованы балтийские порты. «Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию (как договоримся), переработаем и обеспечим весь прибалтийский регион», – сообщил Лукашенко.

Напомним, в начале февраля Александр Лукашенко заявлял, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, однако Москва якобы настаивает на существенной премии компаниям сверх того.

Позже премьер Дмитрий Крутой, что Белоруссия будет покупать в 2020 году нефть в России по цене в 83-85% от мировой.

Газета ВЗГЛЯД писала, каким может быть следующий шаг Александра Лукашенко, который так и не сумел добиться от Владимира Путина дополнительной скидки на нефть.