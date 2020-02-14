Девушку офицера из Таманской дивизии позвали замуж «бронетанковым сердцем»

Военнослужащие Таманской дивизии помогли лейтенанту сделать предложение возлюбленной, выстроив танки Т-72Б3 в «бронетанковое сердце».

По просьбе командира взвода две танковые роты выстроили боевые машины на подмосковном полигоне Алабино в форме огромного сердца, сообщила телерадиокомпания «Звезда».

После этого лейтенант провел возлюбленную в центр фигуры, где сделал ей предложение. Девушка ответила согласием.

Свадьба может состояться во время «Танкового биатлона» летом 2020 года.

Напомним, в августе прошлого года российские танкисты в ходе Армейских международных игр – 2019 поставили рекорд скорости.

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