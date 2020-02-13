Приднестровье захотело увеличить число российских миротворцев

Приднестровская делегация просит Объединенную контрольную комиссию (ОКК) рассмотреть вопрос о возвращении первоначальной численности российских миротворцев, соответствующий документ распространил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков,сообщили в пресс-центре ОКК.

Предлагается увеличить численность российских миротворцев до 4,2 тыс., как это было в начале миротворческой операции. Сейчас число военнослужащих составляет 400 человек.

«Считаем необходимым в ближайшее время вернуться к обсуждению вопроса, неоднократно инициируемого приднестровской делегацией, о приведении в соответствие с руководящими документами ОКК (коллективный руководящий орган миротворческой операцией в приднестровском регионе, – прим. ВЗГЛЯД) численности ВК (воинского контингента) МС (миротворческих сил) РФ, временно сокращенной в одностороннем порядке без решения ОКК в начале 2000 годов», – цитирует документ РИА «Новости».

Кроме того, приднестровская делегация считает необходимым «возобновить полетную деятельность вертолетной эскадрильи, приданной СМС (совместным миротворческим силам)».

В ОКК входят делегации России, Кишинева и непризнанной Приднестровской Молдавской республики. В ее работе принимают участие в качестве наблюдателей представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдавии. Сопредседатели ОКК (руководители делегаций) принимают решения на основе консенсуса.

Сейчас в зоне конфликта в Приднестровье находятся 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Миротворцы служат на 15 стационарных постах и КПП, размещенных на ключевых участках зоны безопасности.

В 2018 году Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к России вывести миротворческие войска из Приднестровья, в Тирасполе ответили, что формат миротворческой операции под эгидой России может претерпеть изменения только после согласования с ними.

Президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что пока не будет найдено устойчивое политическое решение приднестровской проблемы, нельзя завершать миротворческую операцию в регионе.