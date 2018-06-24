Приднестровье отреагировало на резолюцию ГА ООН по российским миротворцам

МИД Приднестровской Молдавской Республики прокомментировал принятую Генассамблеей ООН резолюцию с рекомендацией о выводе российских миротворцев.

Ведомство подчеркнуло, что формат миротворческой операции под эгидой России может претерпеть изменения только после согласования с Тирасполем, передает «Интерфакс».

МИД упрекнул Молдавию в том, что она «сохраняет приверженность реваншистским идеям» и пытается разрушить эффективный миротворческий формат.

В Приднестровье находятся только российские миротворцы, других вооруженных сил России здесь нет, подчеркнули в Тирасполе.

В МИД Приднестровья также напомнили, что присутствие российских миротворцев в зоне конфликта закреплено в соглашении 1992 года о его прекращении.

Как рассказывала газета ВЗГЛЯД, принятая Генассамблеей ООН резолюция с требованием к России вывести миротворцев из Приднестровья ожесточила дискуссию в Молдавии.