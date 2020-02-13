Путин призвал не затягивать обсуждение поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин поддержал идею продолжить обсуждение поправок в Конституцию. При этом глава государства высказался за то, чтобы «не затягивать» с этим.

«Нас ничего не регламентирует, мы никуда не спешим, поэтому второе чтение можно немножко отложить, но и затягивать не нужно бесконечно, понимаете, чтобы это не носило перманентного характера, не прекращающегося», – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что некий вариант поправок все же необходимо вносить, «чтобы показать, что наша работа может закончиться положительным результатом».

Глава государств добавил, что спешить не стоит. «Ведь мы делаем это и для сегодняшнего дня, и для будущих поколений, поэтому здесь нужно подойти очень основательно», – сделал акцент российский лидер.

Путин также отметил чрезвычайную важность сверки «каждой буквы и запятой» в поправках в Конституцию России и призвал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

Напомним, 20 января Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. 23 января Госдума единогласно приняла законопроект в первом чтении. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.