Госдума утвердила Гордеева на пост вице-спикера

Государственная Дума на пленарном заседании приняла проект постановления о назначении бывшего вице-премьера Алексея Гордеева вице-спикером палаты.

Кроме того, Госдума освободила Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты, передает РИА «Новости».

Напомним, 6 февраля Неверов сообщил, что бывший вице-премьер Алексей Гордеев займет должность заместителя председателя Государственной думы, свои депутатские полномочия сложит Геннадий Кулик.