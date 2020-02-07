Бывший вице-премьер Гордеев станет зампредом Госдумы

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев займет должность заместителя председателя Государственной думы, свои депутатские полномочия сложит Геннадий Кулик, сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Геннадий Васильевич Кулик на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Государственной думы. Заявление об этом он уже написал. В понедельник, 10 февраля, вопрос о сложении им полномочий депутата будет рассмотрен на Совете Государственной думы», – сообщил Неверов.

Он отметил, что «освободившийся мандат перейдет к Гордееву Алексею Васильевичу, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году». Во вторник, 11 февраля, этот вопрос будет рассмотрен Государственной думой, передает РИА «Новости».

По словам Неверова, Гордеев – «политический тяжеловес, прошел большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером. Коллеги его уважают. В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной думы. Мы обсудили этот вопрос с председателем Государственной думы Вячеславом Викторовичем Володиным»

Неверов, являющийся зампредом Госдумы, подчеркнул, что «нагрузка выросла, и … целесообразно разделить должности вице-спикера и руководителя фракции «Единая Россия». Он напомнил, что вице-спикер по распределению обязанностей курирует вопросы экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, международных отношений (Ближний Восток, Турция, Иран).

«В связи с этим я сосредоточусь на работе во фракции, на взаимодействии с партией «Единая Россия», региональными парламентами», – отметил политик.

По мнению Неверова, «если распределение мандатов пройдет без затяжек, то, вероятно, до конца февраля Гордеев приступит к работе в Государственной думе».