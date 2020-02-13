В Совфеде отреагировали на конфликт в Минске из-за русского языка

«Национализм можно сравнить с джинном, выпущенным из бутылки. Он поднимает голову в Белоруссии из-за влияния Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Игорь Морозов. Так он прокомментировал инцидент во одном из магазинов Минска – продавщицу обвинили в том, что она ответила по-русски, а не по-белорусски.

«Появление негативных процессов в отношении русского языка, пусть даже на бытовом уровне, это новое явление, мимо которого руководство Белоруссии не должно проходить. Его надо жестко контролировать властям, в том числе и на законодательном уровне», – подчеркнул сенатор Игорь Морозов.

В прессе и соцсетях активно обсуждается запись в Facebook блогера и актера «Белорусского свободного театра» Арамаиса Миракяна. Блогер, которого единомышленники называют «белорусом армянского происхождения», выразил возмущение по поводу того, что в одном из магазинов города кассирша попросила его повторить на русском языке вопрос, заданный ей на белорусском. Продавщица в ответ напомнила на русском, что в стране два государственных языка. «Я с тобой не на китайском и не на итальянском, а на одном из государственных языков (разговариваю)», – ответил Миракян, после чего вызвал администрацию магазина, которая принесла ему свои извинения. Ни о каких административных последствиях выходки не сообщается.

Напомним, что в декабре в Минске прошли митинги белорусской оппозиции против интеграции республики с Россией. Белорусская милиция, которая ранее крайне жестко реагировала на несогласованные акции, на этот раз проявляла сдержанность.

Сенатор Морозов подчеркнул, что россияне с большим уважением относятся к истории и культуре белорусов. «Но власти Белоруссии не должны забывать, что национализм – это зло, которое может быть сильнее подготовленной цветной революции. Это опасный дух, который в сложные политические и социальные моменты может просто взорваться», – подчеркнул собеседник.

«Печальный пример Януковича наглядно демонстрирует, что если только национализм выйдет на улицы и площади, его не удержать. В последующем может получиться то, о чем сегодня украинцы, поддержавшие Майдан, очень жалеют», – заключил Морозов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа.

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