Житель Минска поругался с говорившей на русском продавщицей

Житель Минска Арамаис Миракян выразил возмущение по поводу того, что в одном из магазинов города кассирша попросила его повторить на русском языке вопрос, заданный ей на белорусском.

Как написал Миракян на своей странице в Facebook, он задал сотруднице магазина вопрос на белорусском о наличии фруктового чая. Продавщица в ответ напомнила на русском, что в стране два государственных языка, и попросила говорить по-русски.

«Я с тобой не на китайском и не на итальянском, а на одном из государственных языков (разговариваю)», – ответил мужчина.

После того, как продавщица пригрозила вызвать охрану, он попросил дать жалобную книгу и вызвать администрацию магазина.

В итоге администратор, по словам Миракяна, принес извинения, однако он решил написать жалобу в адрес руководства сети магазинов.

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