Эксперт оценил потребность в покупке у Украины воды для Крыма

«Сейчас в Крыму обильные осадки, проблем с питьевой водой не предвидится, но для сельского хозяйства этого недостаточно. Надо договариваться. Хотя если Украина поднимет цену на воду в пять раз, то покупать ее никто не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД гидролог Борис Кизяев, комментируя инициативу украинских политиков продавать России воду для Крыма.

«Мы поставляем на Украину природные ресурсы – газ, нефть. Вода – это такой же ресурс и должен оплачиваться, – сказал директор НИИ гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова, член РАСХН Борис Кизяев. – Даже когда Крым был еще в составе Украины, власти полуострова оплачивали транспортировку питьевой воды на своей территории. Все организации, которые использовали воду, компенсировали расходы на ее подачу».

При этом эксперт напомнил, что весь Северный Крым находится на подушке из соляных вод. Чтобы верхние слои почвы оставались в нормальном состоянии, не были заболочены и засолены, необходимо поддерживать пресноводный слой. Во времена СССР вода в этой местности использовалась для орошения в летний период, а в зимний – специально сбрасывалась для подъема грунтовых вод и опреснения. «Поэтому добыча пресной воды из грунта очень сильно ограничена. Надо договариваться с Украиной», – отметил Кизяев.

«По логике, стоимость коммерческих поставок воды на территорию Крыма с Украины не должна быть высокой. Если же Украина поднимет цену в четыре-пять раз, то ее просто брать никто не будет, – акцентировал собеседник. – Если не рассматривать покупку, то существуют несколько способов борьбы с дефицитом воды в Крыму. Во-первых, нужно создавать в южной части полуострова, в предгорье, небольшие водоемы для того, чтобы аккумулировать осадки, которые выпадают в зимний период».

«Во-вторых, это опреснительные установки. Например, в Израиле половина объема воды, необходимого для обеспечения нужд населения, добывается путем опреснения. Широко распространена такая технология в Саудовской Аравии, Испании. Примеров хватает. Стоит это недорого, при самых дешевых вариантах – примерно доллар за два кубометра воды», – констатировал эксперт.

«Также можно подавать в Крым излишки воды с Кубани. Для этого можно построить водохранилище в районе, например, Керчи, которое накапливало бы эти поставки. При необходимости эту воду можно было бы использовать на нужды Крыма», – предложил гидролог.

«Если же говорить о текущем положении дел, сейчас в Крыму начались обильные осадки, и проблем с водой для питьевого водоснабжения не предвидится. А вот для ведения сельскохозяйственного производства этих объемов будет не достаточно», – заключил Кузяев.

Ранее в среду глава парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия увязал подачу воды в Северо-Крымский канал с территории Украины с переговорами по Донбассу.

«Если дать воду в Крым (через Северо-Крымский канал – прим. ВЗГЛЯД), то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу – моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел», – заявил Арахамия.

Тем временем экс-президент Украины Леонид Кравчук предложил продавать России воду для Крыма.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что Крым не может служить предметом торга на переговорах между Россией и Украиной, но коммерческие предложения по дополнительному водоснабжению Крыма могут быть рассмотрены.

Напомним, на прошлой неделе на Украине отказались возобновлять поставку воды в Крым.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД