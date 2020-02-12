В Кремле оценили идею Украины «обменять» воду для Крыма на Донбасс

Крым не может служить предметом торга на переговорах между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Крым не может быть объектом каких-либо разменов», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, водоснабжение полуострова обеспечивается в рамках существующих программ развития.

«Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению - на коммерческой или на иной основе – они могут быть рассмотрены», – добавил Песков.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу. В Крыму ответили, что Россия не будет торговаться с Украиной по поводу возможной подачи воды на полуостров.

Тем временем экс-президент Украины Леонид Кравчук предложил продавать России воду для Крыма.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.