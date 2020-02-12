Путин и Конте обсудили Ливию

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с итальянским премьером Джузеппе Конте ситуацию в Ливии.

Разговор состоялся по инициативе итальянской стороны, сообщается на сайте Кремля.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Ливии, в том числе в контексте реализации итогов международной конференции в Берлине 19 января. Президент России подчеркнул принципиальную важность согласования с ливийскими сторонами всех параметров урегулирования, прорабатываемых в эти дни по линии Совета Безопасности ООН», – отмечается в сообщении.

Главы государств высказали заинтересованность в продолжении совместной работы, ориентированной на достижение долгосрочной нормализации в Ливии.

Также лидеры затронули несколько вопросов, касающихся российско-итальянского сотрудничества.

В середине января в Берлине прошла международная конференция по Ливии, в ней принимали участие в том числе президент России Владимир Путин и премьер Италии Джузеппе Конте.