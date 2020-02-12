В Кремле оценили заявление нового главы офиса Зеленского по Донбассу

О влиянии смены главы офиса президента Украины на ситуацию в Донбассе Кремль будет судить по конкретным делам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Можно будет судить по конкретным делам и конкретным решениям», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее Ермак заявил, что одним из приоритетов работы офиса президента Украины станет прекращение войны в Донбассе.

Также Песков прокомментировал предложение «обменять Донбасс» на воду для Крыма, которую высказал депутат Рады Давид Арахамия.

«Тему контроля за границей нужно сначала проговаривать с представителями Донбасса, с представителями двух самопровозглашенных республик», – сказал представитель Кремля, заметив, что республики, скорее всего, будут против смены «сути и сущности минских договоренностей».

Также он говорил, что Крым не может быть предметом каких-либо разменов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД