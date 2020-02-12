Новый глава офиса Зеленского назвал основную задачу

Одним из приоритетов работы офиса президента Украины станет прекращение войны на Донбассе, заявил новый глава офиса главы государства Андрей Ермак.

«Безусловно, сегодня для президента Украины (Владимира Зеленского), для офиса президента одним из приоритетов является и всегда будет прекращение войны в Донбассе в интересах Украины. Это направление остается приоритетным», – цитирует РИА «Новости» Ермака.

Также он подчеркнул, что до возвращения контроля над границей с Россией и в условиях присутствия на территории Донбасса иностранных формирований выборов в регионе не будет, передает ТАСС.

По словам главы офиса, Украина планирует провести местные выборы по всей стране в конце октября.

«У нас есть четкий план того, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы могли состояться на всей территории Украины», – отметил он.

Одновременно с тем Ермак пообещал, что офис президента станет гарантом свободы слова и независимости медиа в стране.

«Мы признаем, что есть многое, что нужно сделать со стороны коммуникаций. Вы увидите, что коммуникации офиса президента будут на более высоком уровне», – заявил он.

Напомним, во вторник новым главой офиса президента Украины стал Андрей Ермак. Днем ранее Ермак в должности помощника украинского президента выразил уверенность, что Зеленский «искренне хочет прекратить войну» в Донбассе.

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