Путин потребовал в полном объеме профинансировать заявленные социальные планы

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал в полном объеме обеспечить финансирование всех заявленных социальных и инвестиционных планов.

«Обращаю внимание: все заявленные социальные, инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент попросил участников совещания сообщить, с каких позиций и какими темпами планируется добиваться поставленных задач.

На совещании он также отметил, что в стране снизилась инфляция, передает ТАСС.

«Инфляция в 2019 году сократилась до трех процентов, сейчас этот показатель составляет 2,4% в годовом выражении. На уверенно низком уровне находится безработица: в среднем это 4,6% за прошлый год», – заметил Путин.

Глава государства добавил, что в 2019 году прирост ВВП России составил 1,3%, а четвертом квартале года динамика даже увеличилась до 2,3%.

«Все эти факторы обеспечивают нам макроэкономическую стабильность, снижают чувствительность национальной экономики к перепадам глобальной конъюнктуры», – сказал президент.

Общей задачей власти он назвал сделать «более основательным и устойчивым» экономический рост страны.

«Сразу хочу подчеркнуть: наша общая главная задача – сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост, в том числе с учётом факторов внешних вызовов и рисков. Они нам хорошо известны, они лежат не только в сфере здравоохранения, но, к сожалению, и в сфере экономики», – сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера говорил, что Путин проведет совещание по экономическим вопросам.

«Речь идет о текущей ситуации. Это целая серия регулярных совещаний, которые проводит президент. Среди участников – (премьер-министр Михаил) Мишустин, (руководитель администрации президента Антон) Вайно, (первый вице-премьер Андрей) Белоусов, (помощник президента Максим) Орешкин, (министр энергетики Александр) Новак, (глава МЭР Максим) Решетников, (глава Минфина Антон) Силуанов и (глава ЦБ РФ Эльвира) Набиуллина», – сказал Песков.

Ранее президент России заявлял об «огромных планах» по развитию страны.

Также газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россия будет бороться с бедностью.