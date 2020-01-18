Путин рассказал об «огромных планах» по развитию России

Президент России Владимир Путин в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге заверил, что озвученные в послании Федеральному собранию предложения – это не все, что планируется делать.

Путин отметил, что в начале 2000-х годов и армии, и пенсионерам не выплачивали денежное содержание, предприятия по полгода не платили зарплату. Он подчеркнул, что российская экономика выросла почти в два раза и «доходы населения подросли существенным образом».

«Есть, правда, и сложности, есть проблемы, связанные с тем, что колебания произошли в последние годы, за последние пять лет, реальные доходы заморозились, мы это все видим и будем работать», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава государства добавил, что на это направлены его предложения, изложенные в послании Федеральному собранию, и подчеркнул, что это далеко не все, что планируют сделать российские власти.

«У нас огромные планы по развитию так называемых национальных проектов, достижению национальных целей развития. Вот это вот реальный план, который мы должны реализовать», – заключил российский лидер.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала послание президента Путина, которое в этом году стало особенно громким.

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