Чижов оценил возможность прорыва в отношениях России и ЕС

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов не ждет прорывов во взаимоотношениях Москвы и Брюсселя, хотя окно возможности для этого есть.

«Не хотелось бы говорить штампами, но День дипломатического работника (10 декабря) мы действительно встречаем в обстановке трудового подъема. Наши здешние клиенты усердно заботятся о том, чтобы без работы мы не оставались. Хотя, конечно, прорывов в наших взаимоотношениях с ЕС ввиду текущей ситуации не ждем», – сказал дипломат РИА «Новости».

В то же время постпред отметил, что «окно возможностей» для улучшения отношений России и Евросоюзом есть.

Кроме того, по словам дипломата, осознание бесперспективности линии на конфронтацию с Россией в странах Евросоюза возрастает. Он отметил, в частности, обновление руководства Еврокомиссии и Евросовета, которое произошло в конце 2019 года.

«Главное даже не смена лиц в известных зданиях в центре Брюсселя. Главное – это растущее осознание в странах-членах ЕС бесперспективности линии на конфронтацию с Россией и конкретно нынешней ситуации, когда двусторонние отношения, по сути, стали заложником украинского кризиса», – сказал он.

Однако Чижов констатировал, что «те возможности для улучшения наших отношений, которые открывались на протяжении последнего времени, были Евросоюзом упущены». «В результате этого мы видели расширение санкционных списков и отсутствие, я бы сказал, реального поворота политики ЕС. Но полагаю, что это все же произойдет – и, будем надеяться, скорее раньше, нежели позже», – сказал дипломат.

В прошлом году Чижов заявил, что отношения России и Европейского союза улучшатся, когда Брюссель накопит «критическую массу политической воли».