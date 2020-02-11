Клименко похвалил государство за открытые тестирования технологий для «суверенного Рунета»

Российские власти можно похвалить за открытые тесты технологий для «суверенного Рунета» и работу над ошибками, гнобить за это их не стоит, заявил газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко.

На Урале провели тестирование оборудования для «суверенного Рунета» и доложили о результатах Минкомсвязи. Операторы сообщили, что у большинства из них возникли неполадки: время от времени наблюдалось ухудшение качества связи, кому-то не удалось заблокировать Telegram, а также возникали случаи снижения скорости сигнала.

«То, что государство идет по нормальному пути и не внедряет то, что еще не совсем работает, это очень здорово. А неполадки при тестировании – нормальный процесс. Очень хорошо, что работа идет публично. Такое нужно поощрять, а не гнобить. Да, для игроков рынков тестирование – это всегда затратная часть, но лучше уж проверять, чем внедрять сырое», – говорит Клименко.

Эксперт вспоминает поговорку «Любая система характеризуется не ошибками, а их исправлением со временем». Также он подчеркивает, что данная задача очень тяжелая, поскольку смоделировать настоящую нагрузку сетей практически невозможно.

В ноябре прошлого года в силу вступил закон о «суверенном Рунете», который должен обеспечить устойчивую работу российского сегмента интернета в случае его полного отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. На декабрьской пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что «суверенный» интернет никак не ограничивает его свободное использование.