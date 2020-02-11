Жертвами атаки террориста-смертника в Кабуле стали пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате атаки террориста-смертника у входа в Военную академию имени маршала Фахима в Кабуле.

Взрыв произошел у контрольно-пропускного пункта Военной академии. Это первое крупное нападение в афганской столице за последние три месяца, сообщает Al Jazeera.

«Пять человек, в том числе трое военнослужащих и двое гражданских лиц, погибли», – сообщил представитель министерства внутренних дел страны Насрат Рахими.

Он добавил, что еще 12 человек получили ранения.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.