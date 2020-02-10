Глава ОСК прокомментировал проблемы на испытаниях головного атомного ледокола «Арктика»

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что сроки сдачи головного атомного ледокола «Арктика» остаются прежними – май 2020 года, даже несмотря на возникшие на испытаниях проблемы.

«Арктика» – головной пароход, это научно-исследовательская работа по всем признакам и параметрам. Идет отработка систем, ... ничего сверхординарного не происходит. Есть системы, которые отказывают, они меняются, ремонтируются. ... Мы не думаем (что сроки сдвинутся – прим. ВЗГЛЯД), май 2020 года», – сказал Рахманов, передает РИА «Новости».

По данным газеты «Коммерсант», при швартовых испытаниях из-за короткого замыкания из строя вышел гребной электродвигатель на правом валу ледокола.

При этом в декабре сообщалось, что атомный ледокол «Арктика» успешно завершил первый этап ходовых испытаний.

Газета ВЗГЛЯД писала о строительстве в России новых кораблей для освоения Арктики.

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