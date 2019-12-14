Мощнейший в мире ледокол «Арктика» завершил первый этап испытаний

Самый мощный в мире российский головной универсальный атомный ледокол «Арктика» успешно завершил первый этап ходовых испытаний, рассказали в пресс-службе «Балтийского завода» (входит в ОСК).

«14 декабря после завершения испытаний в Финском заливе головной атомный ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе, вернулся к достроечной стенке завода», – передает РИА «Новости» сообщение завода.

«Программа испытаний первого этапа успешно отработана: проверен ход от резервных дизельгенераторов, достигнута самостоятельная скорость в 6 узлов. Связь, навигация и бытовые системы ледокола также успешно показали себя в действии», – добавили там.



Первый этап ходовых испытаний «Арктики» был начат в минувший четверг. Полностью программу атомохода планируется выполнить до мая 2020 года, после чего он должен быть передан в эксплуатацию.

На ледоколе «Арктика» установлена новая российская реакторная установка РИТМ-200 из двух ядерных реакторов тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. Основное ее преимущество – в компактности и экономичности при высоких показателях надежности и безопасности. У нее уникальная энергоэффективная интегральная компоновка, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока.

Атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт – самые большие и мощные в мире. Длина судна составляет 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тыс. тонн. Ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о строительстве в России новых кораблей для освоения Арктики.

Напомним, в начале октября на ледоколе «Арктика» прошел пуск реакторной установки из двух ядерных реакторов.

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