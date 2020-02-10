ЦРУ рассекретило документы о связях с патриархом Афинагором

ЦРУ опубликовало часть документов о связях Константинопольского патриарха Афинагора со спецслужбами, сообщило общество православной христианской истории Orthodox History.

Авторы статьи ссылаются на рассекреченные документы ЦРУ. Документы посвящены ситуации в Греции во время Второй мировой войны.

Афинагор был избран на пост Константинопольского патриарха в 1948 году, а ранее, с 1930 года, был архиепископом Северной и Южной Америки, передает РИА «Новости».

«Уже давно не секрет, что избрание патриарха Афинагора на пост Вселенского патриарха было организовано или, по крайней мере, прошло при содействии правительства Соединенных Штатов. Трудно писать об этом как об истории, потому что дымящиеся пистолеты в такого рода делах, как правило, держатся в секрете. Тем не менее, иногда что-то проскальзывает», – говорится в публикации.

В одной из служебных записок агент ЦРУ рассказывает, что Константинопольский патриарх был рад пообедать с ним. Во время обеда Афинагор сказал, что американская разведка может пользоваться всеми его возможностями.

Дополнительно сообщается, что в 1942 году греческий архиепископ хотел вступить в армию США, но ему этого сделать не разрешили. Через несколько недель американский агент написал Афинагору письмо, в котором поблагодарил его за постоянное сотрудничество греческой архиепископии со спецслужбами США.

«Готов взять на себя любую обязанность и принести все возможные жертвы ради нашей любимой страны, которая борется за всеобщую свободу и справедливость и за грядущий новый день», – заявил Афинагор в ответном письме.

Авторы статьи утверждают, что в последующие годы архиепископ Афинагор оставался ценным ресурсом для разведки США. Также издание предполагает, что с американскими спецслужбами сотрудничали также албанский епископ Фан Ноли и сербский епископ Дионисий Миливоевич.

Ранее ЦРУ опубликовало более 13 млн страниц архивных документов, среди которых 300 посвящены лидеру Организации украинских националистов (ОУН**) Степану Бандере.