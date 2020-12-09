Путин поручил проработать вопрос о быстром реагировании энергокомпаний на аварии

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил подготовить предложения для быстрого реагирования небольших региональных энергетических компаний на аварии.

«Я согласен с Николаем Григорьевичем Шульгиновым по поводу уязвимости небольших региональных сетевых компаний, [которым] не хватает ресурсов для того, чтобы оперативно и в нужном объеме отреагировать на происходящие природные явления», – передает слова главы государства ТАСС.

«Надо сформулировать предложения, люди же не должны от этого страдать, экономика не должна страдать. Подумайте, пожалуйста, и эти предложения сделайте», – попросил Путин.

Ранее Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России поднял вопрос защиты граждан и территорий страны от техногенных рисков.