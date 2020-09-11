Путин поручил защитить россиян от рисков техногенного характера

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России поднял вопрос защиты граждан и территорий страны от техногенных рисков.

«Современный этап развития России, он отличается многими составляющими, но совершенно очевидно, что он характеризуется и осуществлением крупных национальных проектов развития, связанных с созданием множества высокотехнологичных новых объектов с интенсивной эксплуатацией имеющегося производственного комплекса – в энергетике, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в других сферах», – заявил Путин, передает ТАСС.

По его словам, это создает также дополнительные риски техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций.

«Наша задача, задача государства заключается в том, чтобы защитить население, граждан нашей страны, территории Российской Федерации от подобных проявлений», – поставил задачу глава государства.

Кроме того, Путин предложил провести анализ нормативной базы по промышленной безопасности для предотвращения техногенных катастроф, передает РИА «Новости».

«Мы с вами прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что именно невыполнение требований технической, промышленной безопасности ведет как раз к техногенным проявлениям негативного характера, к авариям или чрезвычайным ситуациям. Мы с вами сегодня проанализируем нормативную базу, на основе которой осуществляется эта работа на всех уровнях – и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном», – заявил Путин.

Он подчеркнул, что на основе этого анализа будет сделан вывод, после чего необходимо «предложить такие правила работы в этой сфере, чтобы минимизировать возникающие риски техногенного характера».