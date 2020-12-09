«Зеленая Альтернатива» предложила разработать нацпроект «Дома из переработанного пластика»

Партия «Зеленая Альтернатива» предлагает разработать национальный проект по строительству экологичных домов из переработанных пластиковых отходов и предоставлять такую жилплощадь малоимущим.

«В России мало кто смотрит в сторону экологичных решений проблем, которые на первый взгляд никак не связаны с темой защиты окружающей среды. А ведь именно с таким «зеленым» подходом можно реализовывать задачи даже общенационального характера. И сегодня мы как раз хотим предложить один из таких вариантов: государство строит экологичные дома, параллельно избавляясь от заполонивших страну пластиковых отходов, и предоставляет жилплощади малоимущим», – сообщается на сайте партии.

Партия отмечает, что на сегодняшний день в России 19,9 млн человек (13,5% населения) проживают за чертой бедности. Для борьбы с этой бедой власти целенаправленно разрабатывают государственную политику, одной из целей которой является систематическое увеличение условий жизни данных сограждан. Предлагается квартиры и дома нового типа предоставлять малоимущим в качестве пилотного проекта.

Другой общероссийской катастрофой партия называет разрастающиеся по всей стране стихийные и узаконенные мусорные свалки общей площадью свыше 4 млн га. Необходимо перерабатывать выброшенную пластмассу в строительный материал, отметила «Зеленая Альтернатива».

«Если этим направлением заняться на государственном уровне, можно не только обеспечить новыми квадратными метрами россиян, но и дать толчок к развитию целой индустрии будущего. Потому что из переработанного пластика можно сделать практически все», говорится в сообщении.

Отмечается, что существуют различные технологии производства пластиковых блоков. В каждом из запатентованных вариантов в большей или меньшей степени отражены выгоды новейшего стройматериала, но во всех случаях его себестоимость по сравнению со всеми другими конкурентами всегда ниже. Другое преимущество – более быстрый цикл постройки домов.

Помимо этого, данный материал устойчив к гниению, обладает легкостью и хорошими тепло-, влаго-, сейсмостойкими свойствами, а также огнеупорностью. Жизненный цикл таких домов в разных случаях варьируется от 80 до 300 лет. Причем данный вид пластика признан экологичным и в дальнейшем может подвергнуться новой переработке.

На сегодняшний день британская компания «Affresol» выпускает блоки из переработанного пластика, смешанного со смолой и разлитого в формы наподобие бетона. На каждый такой дом уходит до 18 тонн мусора. Компания «Nevhouse» в Сингапуре производит отдельные элементы, из которых затем за 2-3 дня рабочие собирают жилье для малоимущих и пострадавших от стихийных бедствий.

Еще один пример из Колумбии, где компания «Conceptos Plаsticos» выпускает кирпичи весом в 3 кг и строит из них дома, отвечающие всем климатическим требованиям южноамериканского региона. Реализация передовой экологической идеи ограничивается не только зарубежными примерами. Наш соотечественник из Волгограда в 2003 году разработал собственную методику переработки пластика в полистиролбетонные блоки и основал компанию, которую так и назвал «Пластика». Стоимость одного кирпича гораздо дешевле любого из других стройматериалов – 36 рублей. А для строительства 100 кв. м. необходимо около 3 тыс. таких блоков. То есть на один дом нужно потратить в районе 100 тыс. рублей.

Партия «Зеленая Альтернатива» предлагает разработать национальный проект «Дома из переработанного пластика» и на государственном уровне заняться производством материалов из прошедшей переработку пластмассы, чтобы в дальнейшем строить частные или многоэтажные дома. Такое качественное и не требующее больших капиталовложений жилье подойдет в первую очередь для граждан, ожидающих переселения из ветхого жилья, и малоимущих.

«Нацпроект «Дома из переработанного пластика» должен быть! Иначе так еще долго мы будем сотрясать воздух рассуждениями о проблеме мусора, малообеспеченные граждане «наслаждаться» своим ветхими квартирами и домами, а цены на жилплощадь только расти», – говорится в заявлении партии.

Ранее президент Владимир Путин поручил кабмину разработать меры налогового и неналогового стимулирования использования вторичных полимеров в России.