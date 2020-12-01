Путин дал поручение об использовании вторичных полимеров в России

Президент Владимир Путин поручил кабмину разработать меры налогового и неналогового стимулирования использования вторичных полимеров в России.

«Прошу правительство разработать меры налогового и неналогового стимулирования в сфере использования и производства вторичных полимеров», – заявил Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли, передает РИА «Новости».

Президент заявил о необходимости более широкого использования полимеров в сетях водоснабжения и водоотведения, что приведет к увеличению спроса на инновационную продукцию нефтехимической индустрии.

«Кроме того, возрастут и сроки службы, сократятся сроки на эксплуатацию сетей», – отметил он.

Ранее Путин заявил, что повторное использование пластика в России нужно наращивать, а также увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки.