Путин дал прогноз по мировому спросу на нефть

Мировой спрос на нефть в ближайшие пять лет будет расти лишь на 1%, а затем начнет снижаться на 0,1% в год, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию нефтегазохимической отрасли.

«Это очень перспективно. Думаю, что все присутствующие на совещании это прекрасно понимают. Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса [на продукцию нефтехимии] где-то под 4 %. А в ближайшие пять лет спрос на нефть – в один процент. А потом будет вообще снижение. На 0,1%», – передает слова Путина РИА «Новости».

Глава государства при этом отметил, что нефтегазохимия в России демонстрирует хорошие результаты.

«Рассчитываю, что число таких перспективных проектов будет только расти. В последние годы нефтегазохимия демонстрирует хорошие уверенные результаты, запускаются новые современные производства, наращиваются объемы выпуска продукции, постепенно снижается зависимость от импорта», – сказал Путин.

«У российской нефтехимии огромный потенциал роста. Наши производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке – для этого у нас есть все возможности», – подчеркнул российский лидер.

Президент также призвал активнее продвигать отечественную нефтехимическую продукцию внутри страны и за рубежом. «Нужно активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны, за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства. Для этого в отрасли должны быть реализованы масштабные проекты с общим объемом инвестиций порядка 5 триллионов рублей», – заявил Путин.

Он напомнил, что сейчас при поддержке Внешэкономбанка реализуются два крупнейших таких проекта. Это Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) и комплекс по переработке этансодержащего газа в районе морского порта Усть-Луга в Ленинградской области.

«Всего, кстати говоря, у нас таких 14 проектов, и на этих объектах в будущем должно быть сформировано порядка 17 тыс. высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Отмечу, что такие крупные проекты с высоким мультипликативным эффектом в целом важны для национальной экономики», – отметил Путин.

В ходе заседания вице-премьер Александр Новак отметил, что правительство ожидает увеличения производства нефтегазохимической продукции к 2030 году в два-три раза и роста ее экспорта в пять раз, передает ТАСС. По словам вице-премьера, реализация новых СПГ-проектов на Ямале обеспечит привлечение еще как минимум 3 трлн рублей инвестиций. Новак добавил, что нефтехимические мощности необходимо развивать на основе кластерного подхода для создания эффекта масштаба.

Новак также заявил, что Россия выйдет на четвертое место в мире по производству этилена к 2030 году благодаря мерам поддержки нефтехимии в стране.

В то же время Путин отметил, что в России необходимо наращивать повторное использование пластика, использовать рачительный подход к ресурсам. «Во всем мире серьезное внимание уделяется снижению выбросов парниковых газов, ужесточаются требования к сокращению объемов отходов. И, безусловно, и нам нужно наращивать повторное использование пластика, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки. Развивать именно такой рачительный подход к ресурсам», – заявил глава государства.

Президент помимо этого призвал наращивать производство малотоннажной химической продукции. «Нужно наращивать в общем объеме производства долю малотоннажной химической продукции. И сегодня, конечно, хотелось бы услышать, коллеги, предложения на этот счет», – сказал он.

Ранее Путин заявил, что Россия сокращает зависимость экономики от нефтегазового сектора и продолжит этим заниматься, так как одна из основных целей страны – перенастроить экономику таким образом, чтобы она стала более диверсифицированной.