Путин заявил о сокращении зависимости экономики России от нефти и газа

Россия сокращает зависимость экономики от нефтегазового сектора и продолжит этим заниматься, так как одна из основных целей страны – перенастроить экономику таким образом, чтобы она стала более диверсифицированной, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы не увеличиваем зависимость российской экономики от нефтегазовой сферы, а, наоборот, сокращаем ее. Об этом говорят реальные цифры, в том числе дохода российского бюджета. Они в нефтегазовой части сокращаются, а в не нефтегазовой части увеличиваются. Да, она пока еще очень значительна, но, тем не менее, нашей целью является, я уже об этом говорил, в том числе и с помощью всяких налоговых инструментов, перенастроить экономику таким образом, чтобы она стала более диверсифицированной», – сказал Путин на заседании инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что это одна из главных задач России. «И в целом, хочу сказать, мы тихонечко, аккуратно и плавно, но все-таки движемся по этому направлению. И будем это делать дальше», – заявил он.

«Что касается изменений в сфере налогообложения в области энергетики, нефтедобычи в данном случае, они у нас произведены, и в ближайшее время мы ничего такого серьезного не планируем», – цитирует ТАСС главу государства.

По словам Путина, переход на НДД в нефтяной отрасли был вызван необходимостью устранения ранее выработанных мер поддержки сектора и льгот, которые являлись неэффективными. «Конечная цель заключается в том, чтобы перенастроить налоговую систему таким образом, чтобы, если просто выразиться, не тянуть уже бесконечно отработанные или малоэффективные старые выработанные месторождения, а наоборот, нацелить наши компании и их партнеров на то, чтобы развивать новые проекты, новые провинции, добиваться включения современных технологий, применения современной техники и технологий», – отметил президент. По его словам, это касается старых месторождений, проектов по разработке вязкой и сверхвязкой нефти.

«В целом это непросто шло, я знаю, у правительства диалог непросто шел с нашими нефтяниками, но, на мой взгляд, баланс в целом найден. «Конечно, там и в системе налога на дополнительный доход тоже происходят такие мелкие сдвиги – связано это с тем, чтобы восполнить выпадающие доходы бюджета в связи с получением, как правительство считает, необоснованного дохода в предыдущие пару лет», – подчеркнул президент. Он добавил, что не считает это чем-то существенным для компаний и подчеркнул, что изменения обсуждались с ведущими нефтедобывающими предприятиями.

Ранее кабмин России внес в Госдуму проекты законов об изменении параметров налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), экспортной пошлины на вязкую нефть.