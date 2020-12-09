В РСТ предположили сроки открытия границ популярных у россиян стран

Границы ряда стран, популярных у туристов, могут быть закрыты для России до сентября 2021 года, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

Игнатьев предположил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС, что «границы могут быть закрыты до сентября».

«Власти других страны предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз дискриминационными методами затягивает сертификацию российской вакцины «Спутник V». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как на войну вакцин отправят туристов.