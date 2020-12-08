Яшина заподозрили в увеличении собственной зарплаты на 1,3 млн рублей

За последние три года фонд расходов на главу Совета депутатов муниципального округа Красносельский Москвы, которым с 2017 руководит Илья Яшин, увеличился на 71,4%, или на 1,3 млн рублей.

Так, в 2021 году, согласно принятому в первом чтении проекту бюджета Красносельского округа, траты на функционирование главы муниципального образования составят 3,12 млн рублей. Между тем за 2018 год на деятельность Яшина было потрачено 1,82 млн рублей, передает «Ридус» со ссылкой на канал «Фонд бабла с коррупцией».

Ранее Яшина подозревали в увеличении себе заработной платы на фоне роста дефицита бюджета муниципального округа.