Яшина уличили в повышении собственной зарплаты на фоне роста долгов

Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин увеличил собственную заработную плату на фоне роста дефицита бюджета муниципального округа.

«23 сентября на заседании Совета депутатов МО Красносельский, который возглавляет Илья Яшин, прошло утверждение отчета об исполнении бюджета за 2019 год. На этом заседании Яшин не присутствовал, что могло быть связано с подготовкой к свадьбе», – сообщает проект «Фонд бабла с коррупцией».

Как отмечают авторы проекта, «согласно отчету, бюджет прошедшего года оказался дефицитным и превышение расходов над доходами составило более 2,5 млн рублей». При этом в 2016 году, когда еще Совет депутатов МО Красносельский возглавляла Алевтина Базеева, избранная в действующий созыв от «Единой России», бюджет был профицитным и составлял 2,5 млн рублей.

«Ухудшение бюджетных показателей свидетельствует о некомпетентной управленческой стратегии. При этом расходы на зарплатный фонд главы муниципального округа Ильи Яшина только растут. Если в 2018 году они составляли 1,8 млн рублей в год (152 тыс. рублей в месяц), то в 2019 году – более 2 млн рублей в год (168 тыс. рублей в месяц). Ежеквартально Яшин получает премии за хорошую работу в размере 100% от оклада», – отмечают авторы проекта.

Они также добавили, что размер ежеквартальных поощрений для девяти рядовых депутатов Совета остается неизменным. За год все депутаты совокупно получают 2,16 млн рублей, что сопоставимо с зарплатой одного Илья Яшина.