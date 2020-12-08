Заслуженный врач Вадим Розенталь погиб в Подмосковье

В подмосковном лесу в результате падения дерева погиб заслуженный врач России Вадим Розенталь, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника ТАСС, несчастный случай произошел на в щелковского СНТ «Озерный». Родственники погибшего рассказали, что 82-летний врач пошел в лес, чтобы срубить дерево, однако оно упало на него. Источник отметил, что на теле обнаружена черепно-мозговая травма.

Вадим Розенталь – заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории. Награжден орденом «Знак почета» за участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС. Возглавлял основанный им «Институт экологической реабилитации» в качестве генерального директора и главного врача. Автор книги «Индивидуальное питание».

В марте водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.