Академик высказался о популяционном иммунитете к коронавирусу у россиян

Цифры по заболевшим COVID-19 в России пока не позволяют говорить о формировании популяционного иммунитета, поскольку 60-65% населения еще не перенесло инфекцию, заявил академик РАН, директор университетской клиники МГУ имени Ломоносова Армаис Камалов.

«Количество больных, которые сейчас есть, оно еще не позволяет надеяться на появление такого популяционного иммунитета – там должно переболеть не менее 60-65%», – передает РИА «Новости» слова Камалова.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 19,5% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 2 515 009 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 981 526 человек, из них 24 938 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 562 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 44 159 человек. Накануне, 7 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28 142. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 2045.