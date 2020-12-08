Лукашенко предложил дать Всебелорусскому собранию статус конституционного органа

Всебелорусское народное собрание следует сделать конституционным органом, который контролировал бы главные направления развития республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы, что «Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом», чтобы «был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития», передает БелТА.

По словам президента, повестка собрания будет окончательно сформирована после рождественских праздников. Само мероприятие пройдет в конце января – начале февраля.

Глава государства также предложил избирать делегатов на пятилетний срок. Роль их будет значительно выше: «Если растворить полномочия президента, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех стабилизировал. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать».

Ранее Лукашенко пообещал раскрыть детали планируемых конституционных изменений на Всебелорусском народном собрании. При этом он отверг возможность транзита власти в Белоруссии, исключив передачу поста президента республики своим сыновьям.

Лукашенко сказал, что клянется решать все вопросы, в том числе касающиеся конституционной реформы, только так, как того хочет белорусский народ.