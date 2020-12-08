Отшельница Лыкова уговорила Дерипаску построить ей новый дом

Строительство нового дома для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой началось в тайге Хакасии при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщил директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 76-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге. В конце ноября Непомнящий сообщил, что отшельница Агафья Лыкова попросила Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома.

«При поддержке промышленника и предпринимателя Олега Дерипаски началось строительство нового дома для таежной отшельницы. Сейчас самый сложный этап – доставка пиломатериала. Все усложняется труднодоступностью территории участка «Заимки Лыковых», – цитирует РИА «Новости» Непомнящего.

По его словам, чтобы сократить время строительства дома на месте, для начала в Абакане полностью сложили избу, пронумеровали бревна, а потом разобрали. Затем на трех машинах и тракторе транспортировали разобранную избу на базу отдыха у реки Ада в 250 километрах от жилья Агафьи. Оттуда уже аэролодками первые партии отправлены к месту строительства. Всего потребуется не менее 18 таких рейсов.

Напомним, в конце ноября Лыкова, проживающая на таежной заимке в Хакасии, обратилась с бизнесмену Олегу Дерипаске с просьбой помочь ей в строительстве нового жилья вместо ее нынешней избы.