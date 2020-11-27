Отшельница Лыкова попросила у Дерипаски новую избу

Отшельница Агафья Лыкова, проживающая на таежной заимке в Хакасии, обратилась с бизнесмену Олегу Дерипаске с просьбой помочь ей в строительстве нового жилья вместо ее нынешней избы, сообщил директор заповедника Виктор Непомнящий.

«Старая изба совсем плохая, начали ее чинить – и одно чинишь, другое ломается: поменяли печку, появились щели, полы прогнили. И Агафья Лыкова поблагодарила за уже оказанную помощь и обратилась с просьбой о помощи к бизнесмену посодействовать в строительстве новой избы», – сообщил он в Facebook.

Директор заповедника напомнил, что Дерипаска уже помогал Лыковой. По его мнению, строительство начнут в ближайшее время.

Много лет Лыковой активно помогал глава соседнего с Хакасией Кузбасса Аман Тулеев. Однако после его отставки отшельнице остались помогать только сотрудники заповедника «Хакасский» и направленный Русской православной старообрядческой церковью помощник.

Лыкова является последней представительницей семьи староверов, которую обнаружили в Западных Саянах геологи в 1978 году. Она состояла из главы семейства Карпа Лыкова и четырех его детей: Саввина (45 лет), Димитрия (36 лет), Натальи (42 года) и Агафьи (34 года). С 1937 года староверы проживали в полной изоляции от внешней среды. В 1981 году у Агафьи погибли два старших брата и сестра. А в 1988 году скончался отец.