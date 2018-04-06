Стало известно о судьбе отшельницы Агафьи Лыковой после отставки Тулеева

Помощь живущей в лесах Хакасии отшельнице-староверке Агафье Лыковой оказывают и курируют сотрудники заповедника «Хакасский», после отставки Амана Тулеева с поста главы Кемеровской области она не останется без поддержки, сообщили в пресс-службе правительства Хакасии.

«Так исторически сложилось, что сотрудники заповедника «Хакасский», где живет Лыкова, регулярно ей помогают», – сообщили ТАСС в пресс-службе, отметив, что помощь проходит через заповедник, куда направляют посылки для отшельницы.

Уточняется, что сотрудники заповедника посещают заимку Лыковой до нескольких раз в месяц. Кроме того, в тайге постоянно находится помощник Лыковой, направленный русской православной старообрядческой церковью.

Тулеев, будучи главой соседнего с Хакасией Кузбасса, на протяжении многих лет шефствовал над Лыковой, оказывал ей помощь – периодически с территории области к ней летали вертолеты с провизией. Впервые они встретились осенью 1997 года, когда он побывал на заимке.

Агафья Лыкова – единственная, оставшаяся в живых, представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах.

Напомним, в воскресенье экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил президента Владимира Путина об отставке. Глава российского государства принял отставку.