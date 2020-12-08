Бывшего полицейского Камчатки заподозрили в получении крупной взятки В Бурятии задержали зампреда правительства республики 8 декабря 2020, 11:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин задержан, сообщила пресс-служба регионального кабмина. «Обыски проводит ФСБ. А.С. Мишенин задержан. Претензии, предварительно, связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

