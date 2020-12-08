Евро упал до 89 рублей Рубль вырос к доллару и евро 8 декабря 2020, 10:16 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник снижается на 6 копеек – до 73,58 рубля, курс евро опустился на 4 копейки – до 89,14 рубля. Стоимость нефти снизилась до 48,32 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».

