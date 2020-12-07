Евро упал до 89 рублей

Курс евро по отношению к российской валюте опустился до 89 рублей, сообщают информационные агентства со ссылкой на данные Мосбиржи.

Курс доллара с расчетами «завтра» на 19.36 мск падал на 64 копейки до 73,41 рубля, курс евро опускался до 89,09 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи.

До этого в понедельник доллар опускался до 73,34 рубля, а евро опускался до 89 рублей. В предыдущий раз такое значение евро наблюдалось 18 сентября.

Утром в понедельник курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник рос на 23 копейки – до 74,28 рублей, курс евро поднимался до 90,07 рубля.