КС Молдавии приостановил ограничивающие власть президента поправки

Конституционный суд Молдавии на время остановил действие поправок, которые ограничивают полномочия главы государства.

«7 декабря 2020 года Конституционный суд вынес решение №137, которым он приказал приостановить действие закона No. 218 от 3 декабря 2020 года о внесении изменений в некоторые нормативные акты. По сути, упомянутым законом парламент исключил из компетенции президента Молдавии возможность координировать деятельность Службы информации и безопасности», – цитирует сообщение КС Молдавии РИА «Новости».

Отмечается, что закон приостановлен до окончательного решения суда по вопросу вынесения оценки действий парламента.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

В четверг парламент Молдавии одобрил в первом чтении закон о функционировании языков в стране, в частности за русским будет закреплен статус языка межнационального общения. Санду заявила, что это было сделано, чтобы расколоть общество. Кроме того, парламент поддержал ограничение власти президента. Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать власть».