В Кремле назвали успешной программу импортозамещения в России

Российские власти считают успешной реализуемую в России программу импортозамещения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что на 100% все свое не производит ни одна страна.

«Программа успешна. В конце концов, цели стопроцентного импортозамещения, включая все нюансы пищевой промышленности и так далее, всех присадок – ни одна страна этого не делает», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Он указал, что задачи остановить импорт продуктов питания при реализации в России программы импортозамещения не стояло, речь шла об основных потребностях страны, которые отечественная пищевая промышленность сегодня полностью удовлетворяет.

«Пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребности россиян. Если мы говорим уже о каких-то нюансах, то да, импорт, безусловно, происходит. Он и будет происходить. Никогда задачи остановить импорт продуктов питания не стояло», – заявил Песков.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства сообщила, что Россия не смогла полностью заместить поставки импортных продуктов за счет внутреннего производства.