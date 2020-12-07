Аналитики: Импортозамещение продуктов питания в России провалено

В России не смогли заместить запрещенные товары из Евросоюза за счет внутреннего производства: европейских поставщиков заменили компании из третьих стран, занявшиеся реэкспортом «санкционки», пишут СМИ.

Аналитики из Национального рейтингового агентства (НРА) пришли к выводу, что Россия не смогла за счет внутреннего производства полностью отказаться от поставки импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в результате контрсанкций в августе 2014 года. Исследования показали, что европейских поставщиков сменили компании из других зарубежных стран, которые занялись поставкой «запрещенки» в Россию, сообщает «Коммерсант».

Согласно полученным данным, стратегия импортозамещения в России, принятая восемь лет назад и рассчитанная до 2020 года, реализована частично. Удалось сократить лишь импорт мяса на 65%, по остальным позициям ситуация оказалась провальной.

Например, планировалось, что к 2020 году на 70% сократится импорт овощей, но по факту получилось уменьшить закупки лишь на 27%.

И хотя, согласно данным НРА, внутреннее производство запрещенных к ввозу из ЕС продуктов в 2019 году в 2,5 раза превышало объемы импорта из стран, не попавших под санкции, доля импорта по-прежнему высока. Например, Россия стала закупать рыбу не в Норвегии, как это было до санкций, а в Чили. При этом поставка норвежской рыбы в эту страну после эмбарго увеличилась втрое. Такая же закономерность прослеживается и с поставкой фруктов из Эквадора, который в семь раз увеличил закупку импортной продукции в Европе. Китай, который импортирует в Россию более 21% овощей, за последние восемь лет также значительно увеличил закупки овощей в Европе.

Таким образом, аналитики НРА пришли к выводу, что эти страны занимаются реэкспортом «санкционки» в Россию.

Эксперты, впрочем, к наблюдениям аналитиков относятся осторожно, но считают, что реэкспорт все же вполне реален – только другой продукции и через другие страны: Сербию, Молдавию, Азербайджан и государства ЕАЭС.

Между тем россиян предупредили о резком подорожании говядины. Связано это с отменой тарифных квот на импортное мясо с января 2022 года. В 2020 году цены на говядину выросли на 17,5% из-за подорожания импортного мяса, причем собственное производство говядины в России растет медленно: в 2020 году в стране будет произведено около 1,65 млн тонн говядины, что лишь на 1,5% больше, чем в 2019 году.