Россиян предупредили о подорожании говядины

Взгляд
7 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 10:38  |  vz.ru
Разделы

«Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

Германия заговорила о прогрессе в переговорах с США по российскому газопроводу REUTERS/Stine Jacobsen
Со дня на день возобновится достройка «Северного потока – 2» в датских водах. Об этом говорят последние перемещения российских судов в этой акватории. Параллельно в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Значит ли это, что завершению строительства «Северного потока – 2» больше ничего не угрожает?  Подробности...
Перейти в раздел…

США подбивают курильчан на продажу Родины

В США решили официально считать родившихся на Южных Курилах россиян уроженцами Японии Сергей Красноухов/ТАСС
Госдепартамент США потребовал от жителей российских Курильских островов считать себя японцами, в противном случае их не пустят на американскую землю. В МИД РФ уже назвали эти визовые правила поддержкой реваншизма, но в них можно найти и источник вдохновения для того, чтобы по-новому подчеркнуть суверенитет над своими землями от Крыма до Курил. Подробности...
Перейти в раздел…

Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

Судьба протопопа Аввакума запечатлена в том числе на иконах Поволжская старообрядческая икона
Ровно 400 лет назад родился человек, повлиявший на всю российскую историю, особенно церковную – протопоп Аввакум. Он стал одним из отцов и идеологов старообрядчества, и его фигура до сих пор поражает размахом, литературным талантом и стремлением, не считаясь даже с собственной жизнью, отстаивать свои убеждения. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина в переговорах по Донбассу перешла к пустым угрозам в адрес России

Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT из-за Донбасса Евгений Котенко/РИА Новости
Леонид Кравчук заявил о намерении Украины «просить и требовать» у Запада отключения России от международной системы платежей SWIFT, если до Нового года конфликт в Донбассе не будет урегулирован. Это не первый подобный призыв, звучащий в контексте украинского кризиса, однако ранее дальше угроз дело не заходило. Удастся ли Киеву добиться желаемого результата на этот раз? Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Трикстер – единственный двигатель прогресса

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Что общего между Христом, Колобком, Дон Кихотом, Швейком, Коровьевым и Жириновским? Не каждому трикстеру суждено пройти трагический путь: судьбы их абсолютно разные, но функция – одна. «Мы ждем перемен», – кричат люди, уже искушенные трикстерским соблазном. Подробности...

Всех великих убили женщины

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Пора систематизировать разрушающее воздействие на мировую культуру такого понятия, как «муза» художника. Судим по результатам. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Слухи о смерти литературы верны, но преждевременны

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Технологии развиваются в таком направлении и такими темпами, что слепить фильм, где у тебя будут играть, как настоящие, Аль Пачино и даже Данила Козловский, скоро будет проще, чем придумать для них достойную историю. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
Перейти в раздел…

Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 13 комментариев

Чубайс как «смутное время» России

Обсуждение: 7 комментариев

Запад «продал и предал» Грузию

Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
Подробности...

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
Подробности...

Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
Подробности...
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?
  • В кинотеатрах

  • На платных онлайн-сервисах

  • Жду, пока они появятся в свободном доступе
Как вы относитесь к личности Анатолия Чубайса?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Нейтрально
В России начинается массовая вакцинация от COVID. Вы готовы сделать прививку?
  • Да, чем раньше, тем лучше

  • Готов, но чуть позже

  • Не планирую прививаться
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минздрав предложил ограничить передвижение между регионами
    Семьи жертв крушения SSJ 100 в Шереметьево подали иски в суд Парижа Задержанных в Турции журналистов НТВ могут обвинить в шпионаже Трамп придумал «грандиозный финал» президентства Россиян предупредили о подорожании говядины
    Доля российских компаний среди крупнейших производителей оружия резко снизилась Балтфлот решили усилить в ответ на наращивание войск НАТО В Сирии успешно применили беспилотники «Калашников» Счастливый Дуров раскритиковал Google Translate
    Минздрав предложил ограничить передвижение между регионами из-за пандемии Оппозиция лидирует на парламентских выборах в Румынии Краснокнижная амурская тигрица погибла в ДТП Установлены самые пьющие и курящие регионы России

    Главная тема


    США подбивают курильчан на продажу Родины

    больше целого «Мира»


    Представлена концепция новой российской орбитальной станции

    «начало миссии»


    Чубайс отпраздновал новое назначение выстрелом из гаубицы

    «А сало тоже русское?»


    Пост о русском борще возмутил украинцев

    Видео

    мягкая сила


    Корея использует музыку как нефть и оружие

    «происки бигфармы»


    На войну вакцин отправят туристов

    транзит газа


    «Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

    Кризис в Молдавии


    Санду нацелилась на абсолютную власть

    БПЛА «Охотник»


    Су-57 получит помощника с большими возможностями

    модель развития


    Петр Акопов: Новый миропорядок будет создан русской «невидимой силой»

    мгновенная синергия


    Герман Садулаев: Лучшее в России случается, когда народ верит власти

    гражданский конфликт


    Андрей Манчук: Почему украинцы разлюбили венгров

    на ваш взгляд


    Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?

    Россиян предупредили о подорожании говядины

       7 декабря 2020, 10:30
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Отмена тарифных квот на импортную говядину с января 2022 года вкупе с девальвацией рубля приведут к резкому росту цен на этот продукт в России, предупредили в Национальном союзе мясопереработчиков.

    В 2020 году цены на говядину установили новый рекорд: производственные цены на мясо крупного рогатого скота за девять месяцев 2020 года выросли на 17,5%, рассказали РБК в Национальном союзе мясопереработчиков. Там отметили, что рост цен связан, в том числе, с подорожанием импортного мяса из-за девальвации рубля. При этом собственное производство говядины в России растет медленно: по оценке Национальной мясной ассоциации, в 2020 году в стране будет произведено около 1,65 млн тонн говядины, что лишь на 1,5% больше, чем в 2019 году.

    Увеличению цен может способствовать и изменение таможенного регулирования для импортной говядины. Тарифные квоты на мясо крупного рогатого скота были введены в 2003 году, что позволяло завезти установленный объем мяса по льготной ставке. В 2020 году квота на ввоз говядины составляет 570 тыс. тонн, но поскольку в отношении ряда стран – весь ЕС, США, Украина и других. – введено продэмбарго, всего другие страны могут завезти в Россию 417 тыс. тонн говядины по льготной ставке в 15%. При ввозе сверх установленных объемов продукция облагается пошлиной по ставке 50%. При этом развивающиеся страны пользуются преференцией и при ввозе мяса по тарифной квоте платят только 75% ставки, то есть около 11,25%.

    В начале ноября правительственная комиссия одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и введение «плоской» ставки таможенной пошлины 27,5%. Решение об отмене тарифных квот и введении «плоской» пошлины будет вынесено на обсуждение совета Евразийской экономической комиссии, уточнили в Минсельхозе. Инициатива России об отмене тарифных преференций для мяса, ввозимого из развивающихся стран, уже находится на рассмотрении в комиссии, добавляет представитель Минэкономразвития. Оба министерства считают, что переход от квотирования к «плоской» пошлине будет способствовать росту отечественного производства и стимулировать импортозамещение.

    Однако в Национальном союзе мясопереработчиков предупреждают: изменение в таможенно-тарифном регулировании приведет к увеличению цен на говядину. Из-за принятого правительственной комиссией решения и с учетом ослабления рубля стоимость говядины для россиян в рознице может вырасти более чем на треть, опасаются переработчики. В результате, обращают внимание в Национальном союзе мясопереработчиков, говядина может стать недоступной для большинства населения, причем подорожание этого мяса отражается и на широком ассортименте мясной продукции – например, это детское питание, социальное питание в дошкольных заведениях, фарш, полуфабрикаты, колбасы, продукция HoReCa.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •