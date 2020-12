В Сирии успешно применили беспилотники «Калашников» Определены сроки начала производства самолета SSJ New 7 декабря 2020, 10:05 Текст: Дмитрий Зубарев

«Ростех» планирует начать производство обновленного самолета Sukhoi Superjet (SSJ) с большей долей российских комплектующих в 2024 году, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. «Сегодня идет работа над новой версией самолета – SSJ New. Это не значит, что он капитально меняется, нет. Речь идет о замене импортных комплектующих на отечественные. Это, в том числе, и двигатель. Планируется, что в 2023 году завершится сертификация двигателя ПД-8, и появится новая машина... Поставки SSJ New привязаны к двигателю ПД-8. Я надеюсь, он будет сертифицирован в 2023 году, в 2024 году планируется выпускать уже новую версию самолета», – цитирует РИА «Новости» Чемезова. По его словам, речь идет не только об импортозамещении – есть задача сделать самолет как можно более экономически выгодным: российские комплектующие будут дешевле, чем импортные и, соответственно, самолет будет дешевле. «Цифру 120-130 млрд (стоимости программы) называют СМИ, в реальности она меньше. Заместим прежде всего двигатель, бортовое оборудование, агрегаты – практически весь самолет, за исключением небольшого количества компонентов. Порядка 97% иностранных компонентов мы сможем заменить на российские. Я считаю, что это перспективный самолет, и спрос на него будет не только у нас в России, но и за рубежом», – отметил Чемезов. Он отметил, что в ближайшие годы российским авиакомпаниям планируется поставить 59 SSJ. Три самолета в этом году получил Red Wings, в ближайшее время «Аэрофлот» получит пять машин, две – «Азимут», и одну – Red Wings. Потом, в ближайшие годы, все остальные. Отвечая на вопрос, нет ли планов свернуть программу SSJ100, глава «Ростеха» сказал: «Я считаю, что, наоборот, на этот самолет спрос будет. В первую очередь потому, что сейчас активно развиваются региональные маршруты. Такими перевозками занимаются Red Wings, «Азимут», я думаю, и «Россия» будет работать в этом направлении. Поэтому эти машины будут востребованы». Чемезов, комментируя информацию о планах по созданию увеличенной версии российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), заявил также, что считает текущую версию достаточно оптимальной. «Что касается «Суперджета», я считаю, что тот вариант, который сегодня уже выпускается, он достаточно оптимальный. Тем более для сегодняшней ситуации, когда авиакомпаниям интереснее возить меньшее количество пассажиров, потому что будет заполняемость полная на самолетах, чем гонять большой самолет полупустой. Сегодня «Суперджеты» очень хорошо себя показали, и у «Азимута» получили порядка 3% роста пассажиропотока за август. Показатели налета у них хорошие: у «Азимута», например, до 8 часов в сутки доходил в отпускной сезон, у Red Wings в среднем – 6 часов в сутки», – сказал Чемезов. «Самолеты, которые получают наши авиакомпании – а их будет за ближайшие годы произведено и поставлено 59 штук – все будут активно использоваться, прежде всего, на внутренних рейсах», – продолжил он. В сентябре источник, близкий к руководству «Ростеха», рассказал, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) к 2023 году намерена создать самолет Sukhoi SuperJet New, разработка лайнера оценивается в 120–130 млрд рублей.