Составлен рейтинг крупнейших частных компаний России Рубль снизился к доллару Названа стоимость создания нового лайнера Sukhoi SuperJet New 17 сентября 2020, 10:11

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo

Images/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) к 2023 году намерена создать самолет Sukhoi SuperJet New, разработка лайнера оценивается в 120–130 млрд рублей, сообщил близкий к руководству госкорпорации «Ростех» источник, эту информацию также подтвердили близкие к ОАК источники. Отмечается, что в эту сумму войдет создание российского двигателя ПД-8, на котором будет летать SSJ New. Сейчас SSJ100 летает на франко-российском двигателе Sam146, передает издание «Ведомости». На создание двигателя уйдет около половины или даже чуть больше этой суммы, поясняют источники газеты. При этом существенную часть этих инвестиций ОДК и особенно ОАК получат из бюджета, при этом компании вкладывают также и собственные средства. По данным источников, ОАК получит на разработку нового лайнера не менее 50 млрд рублей. В ОАК поясняют, что SSJ New будет более эффективным воздушным судном, у которого будут заменены на отечественные десятки систем и компонентов, также изменится конструкция фюзеляжа, будет скорректирован центр тяжести. При этом двигатель ПД-8 предназначен не только для SSJ New, но и для самолета-амфибии Бе-200, который на сегодняшний день летает на украинских моторах. «В рамках проекта SSJ New разрабатываются российские системы и двигатель нового поколения – в дальнейшем современные системы и технологии получат применение в других новых проектах гражданского авиастроения России», – отметил представитель Минпромторга. Ранее в «Ростехе» рассказали, что новый самолет Sukhoi Superjet (SSJ-New) получит усовершенствованные шасси, а также новейшие кислородные системы и систему контроля вибрации двигателя.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях