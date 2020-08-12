Новому SSJ решили усовершенствовать шасси

Новый самолет Sukhoi Superjet (SSJ-New) получит усовершенствованные шасси, а также новейшие кислородные системы и систему контроля вибрации двигателя, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Госкорпорация «Ростех» создает ряд систем для перспективного авиалайнера SSJ-New. Самолет получит усовершенствованные шасси, новейшие кислородные системы, а также систему контроля вибрации двигателя. Контракты на их разработку и испытания заключены между предприятиями холдинга «Технодинамика» и корпорацией «Иркут», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

SSJ-New будет оснащен новыми шасси с улучшенной амортизацией и системой контроля параметров. Усовершенствованная конструкция шасси позволит сделать посадку более комфортной для пассажиров и экипажа. Система контроля вибрации двигателя разрабатывается с использованием последних технологий проектирования автоматических систем управления силовыми установками. Она предназначена для контроля работы и предупреждения неисправностей двигателей.

Кроме того, лайнер получит новое кислородное оборудование со встроенными сигнализаторами барометрического давления. Система предназначена для предотвращения кислородного голодания пассажиров и экипажа при аварийной разгерметизации на высотах до 12 тыс. метров. Также кислородное оборудование может использоваться для профилактического питания кислородом членов экипажа в нормальных условиях полета.

Со ссылкой на индустриального директора авиакомплекса «Ростеха» Анатолия Сердюкова в сообщении отмечается, что к испытаниям прототипов систем контроля вибрации двигателя и кислородного оборудования планируется приступить в следующем году. Заключенные соглашения предусматривают разработку, изготовление, испытания и техсопровождение оборудования на всех этапах производства и эксплуатации лайнеров. Сейчас ведется разработка техпроектов, затем предприятия приступят к изготовлению опытных образцов и испытаниям систем в составе стенда имитации условий полета «Электронная птица».

Ранее в России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом».